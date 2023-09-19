Развожаев рассказал, какие проблемы важны севастопольцам

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, какие жалобы на этой неделе поступили в Центр управления регионом и какие он дал поручения после полученной информации.

Губернатор написал, что после обращения в ЦУР жильцов дома № 31 по улице Правды к ним выехали специалисты департамента городского хозяйства. Там разрушается козырек на одном из подъездов. Обращения до этого в управляющую компанию не дали результатов. Теперь козырек отремонтируют вместе с опорами.

Пообещал он и что будет приведена в порядок территория во дворе домов №№ 5, 7 и 9 на улице Умрихина в Инкермане, где рабочие три месяца назад раскопали ямы и на этом «ремонт» остановился.

Еще одна жалоба в ЦУР поступила из Любимовки. В доме № 47 по улице Софьи Перовской люди переживают, что подпорная стена может обвалиться во время следующего сильного ливня — строители сняли штукатурку и на этом закончили. Развожаев поставил задачу ДГХ максимально быстро разобраться с проблемой.

С улицы Адмирала Макарова сообщили об оползне возле детской площадки. Во время ремонта дороги во дворе дома № 13, нарушили систему водоотведения и снизили уровень бордюрного камня. Как результат — дождями смыло часть грунта, и теперь участок небезопасен. Еще одно поручение дано горхозу..

«Постоянно говорю подчиненным, что не бывает «мелких» и «незначительных» вопросов. Глобальные проекты и стройки — это важно, но для людей всегда важнее и ближе то, что находится с ними рядом возле дома, работы, школы», — заключил глава города.

Ольга Сурикова