Украина хочет отказаться от спутников Илона Маска

Украина теперь ищет, как отказаться от спутников Starlink после скандала с Илоном Маском. Об этом сообщает El Pais.

Издание подчеркивает, что Starlink является «основой связи украинской армии», его отключение грозит крахом для ВСУ.

«Киев ищет альтернативы для своих военных коммуникаций, и, как оказалось, они у него есть, но признает, что отказаться от Маска невозможно», — говорится в материале.

В свою очередь, Space X не хочет вмешиваться в конфликт, но руководство США пообещало, что компания «не оставит их в беде». Украина надеется на то, что эта гарантия не будут нарушена, пишет El Pais.

Ранее Илон Маск не стал подключать Крым к Starlink вопреки просьбам Украины и сорвал атаку ВСУ на полуостров.

Ольга Сурикова