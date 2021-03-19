Путин запустил в Севастополе водозабор на Бельбеке

Событие приурочили к годовщине «Русской весны»

В день седьмой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с РФ президент Владимир Путин провел совещание с руководством полуострова в онлайн-режиме. В Севастополе президент в прямом эфире запустил водозабор на реке Бельбек, который построен за 115 дней, сообщает пресс-служба правительства города.

Водозабор начал работу на полную мощность, теперь для нужд Севастополя будет поступать около 50 тысяч кубометров воды в сутки — треть нормы потребления.

Запуск водозабора минимизирует использование ресурсов Чернореченского водохранилища. Из Бельбека же без вреда для экологии можно забирать до 30% воды. Во время строительства на месте обнаружены и подземные источники — дополнительный объем для наполнения водозабора, говорится на сайте правительства.

Водозабор работает по принципу сообщающихся сосудов. Затвор всегда открыт, но, в принципе, закрыть его можно, чтобы очистить дно резервуара. Вода по трубам поступает в насосную станцию первого подъема, затем в очистные сооружения. Вода проходит несколько циклов очистки.

«Первый цикл — это отстаивание. Для улучшения отстаивания добавляется у нас реагент — это коагулянт, чтобы взвешенные частицы лучше отстаивались в отстойнике. Далее вода самотеком поступает без напора на фильтры, проходит механическую фильтрацию в этих фильтрах и далее группой насосов подается на резервуар чистой воды», — пояснил начальник отдела наладочных работ Игорь Попов.

Из резервуаров — в насосную станцию второго подъема — это следующий этап перетока. И затем уже непосредственно в городскую систему водоснабжения. Работа водозабора полностью автоматизирована.

Напомним, ранее было опубликовано видео, на котором было видно, как реку Бельбек пустили в новое русло, чтобы в дальнейшем подавать воду оттуда жителям Севастополя.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба правительства Севастополя