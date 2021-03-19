Севастопольцы на глазах у Путина установили новый рекорд

Они показали упражнение «севастопольская тяга»

В годовщину «Русской весны» президент России Владимир Путин провел видео-конференцию с Севастополем и Крымом.

Героями этого телемоста стали силачи Михаил Шевляков и Петр Мартыненко, которые в прямом эфире решили установить новый рекорд России. Вдвоем они подняли штангу весом 900 килограммов, говорится в сюжете «Вести.Севастополь».

По словам старшего тренера федерации пауэрлифтинга Севастополя Михаила Паллера, данное упражнение называется «севастопольская тяга».

«Знаете, о чем подумал сейчас? У нас сейчас популярен фильм «Последний богатырь», но не счесть числа богатырей на Руси. Не последний!», — сказал глава государства.

Владимиру Путину богатыри передали футболку с его фамилией и надписью «Сильнейшая нация мира». Так называется проект, объединивший силачей Севастополя и Крыма.

Путин пообещал надевать подарок на занятиях в спортзале.

Напомним, в Севастополе в 2020 году в рамках фестиваля «Евразийские игры — 2020» прошел командный турнир по силовому экстриму «Самая сильная нация мира 2020».

Ольга Сурикова

Фото: vesti92.ru