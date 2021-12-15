Путин высказался против введения QR-кодов на транспорте

Еще и накануне праздников

Президент России Владимир Путин высказал свою позицию относительное введения проверки QR-кодов в транспорте, еще и на накануне Нового года. Глава государства раскритиковал данную инициативу. Такое заявление он сделал на совещании с членами правительства, передает телеканал «Россия 24».

Путин отметил, что внедрение данной меры накануне праздничных дней является достаточно сложной задачей. «Создадим много проблем для людей», — заявил президент.

Читайте также: В России QR-коды планируют вводить в транспорте и в магазинах

Так глава глава Кремля прокомментировал доклады секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака и министра транспорта Виталия Савельева о решении отказаться от рассмотрения соответствующего законопроекта.

Ольга Сурикова