В Севастополе снижение заболеваемости коронавирусом не отражается на смертности

Количество смертей от коронавируса держится на одном уровне

В Севастополе по состоянию на 15 декабря зарегистрированы 137 новых случаев заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

159 человек выписаны после выздоровления.

Умерли 6 человек в возрасте от 40 до 87 лет.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 51 433 человека.

В настоящий момент выздоровели 47 784 человека, 1 790 умерли.

Сейчас в городе идет кампания по вакцинации против COVID-19. Развернуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 15 декабря сделали прививку от коронавируса 263 783 человека. Второй этап вакцинации прошли 244 585 жителей региона.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 15 декабря поступило более 339 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.