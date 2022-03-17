В Севастополе доходы населения за 8 лет в составе России выросли в 1,5 раза

Город живет в условиях западных санкций

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным заявил, что в регионе за последние восемь лет валовой продукт увеличился в три раза, промышленное производство увеличилось в два раза.

Развожаев отметил, что Севастополь в течение этого периода жил в условиях санкций, но 568 предприятий города по 13 направлениям работают, практически полностью на отечественном сырье. Индекс промышленного производства составил 120,4%.