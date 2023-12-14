Путин рассказал, почему растут цены на яйца и попросил прощения

Глава государства связал рост цен на яйца с увеличением спроса на них, а также подчеркнул, что правительство РФ вовремя не отреагировало на это.

«Разговаривал с министром сельского хозяйства, спрашивал, как у него с яйцами. Они говорят, что у них все в порядке. На что я отметил, честно говорю – это прямая речь. Говорю у граждан наших есть проблемы», — отметил Путин.

Он подчеркнул, что сейчас уже решения по увеличению импорта яиц приняты и скоро проблема решиться.

«Сожалею и приношу извинения на этот счет. Это сбой в работе правительства», — сообщил Путин.

Напомним, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин сообщил, что цены на яйца в России могут стать ниже весной 2024 года при условии, если меры, принятые правительством страны, окажутся эффективными и будут правильно функционировать.