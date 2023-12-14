«Севкор» подсчитал, сколько в Севастополе стоит «Оливье»

Главное блюдо на Новый год всех жителей России и Севастополя, в частности, без сомнения – это салат «Оливье».

Наш корреспондент подсчитал, сколько будет стоить это яство для севастопольцев.

Мы исходили из того, что для семьи из 4 человек на новогодние праздники примерно надо приготовить 1, 5 кг салата. Это будет стоить для горожан 506 рублей 85 копеек.

Наш салат имеет классический рецепт со свежим огурцом, варенной колбасой вместо мяса, картофелем, куриным яйцом, зеленным горошком и майонезом.

Цены в магазине, который мы выбрали для эксперимента такие:

Картофель 29-32 рубля за кг.

Морковь 32-36 рублей за кг.

Свежий огурец 259-289 рублей за кг.

Яйца куриные 163-195 рублей за десяток.

Колбаса варенная 229-264 рублей за кг.

Горошек зелёный 79-124 кг за банку.

Напомним, президент России Владимир Путин рассказал, почему растут цены на яйца и попросил прощения.