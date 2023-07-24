Путин продлил возраст пребывания в запасе

Президент России Владимир Путин подписал указ, повышающий предельный возраст пребывания в воинском резерве до 55 лет.

Законопроект коснется граждан, которые имеют звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов.

Возраст запаса для первого разряда повышен с 35 до 40 лет, второго — с 45 до 50 лет, третьего — с 50 до 55. Срок нахождения в запасе для высших офицеров остается от 50 до 70.

Напомним, на прошлой неделе в Госдуме решили, что в российскую армию будут призывать снова с 18 лет, но теперь, правда, послужить родине можно будет и в 30.