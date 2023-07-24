Начаты работы по проектированию тоннеля на Пожарова

Начаты работы по проектированию тоннеля от улицы Пожарова до улицы Генерала Петрова. Об этом сообщил и. о. директора департамента транспорта Станислав Таматаев.

Напомним, в апреле 2023 года был подписан контракт на проектирование тоннеля.

Стоимость контракта составляет 252 млн рублей. Выполнять его будет краснодарская компания «Веста». В настоящий момент данная организация ведет реконструкцию улицы Капитанской (стоимость работ более 1,5 млрд рублей), а также капитальный ремонт путепровода на Госпитальном спуске (стоимость работ более 300 млн рублей).

Тоннель планируется в две полосы протяженностью около 250 метров. Кроме того, проектировщикам необходимо предусмотреть устройство кольцевой развязки на пересечении улиц Пожарова, Карантинной и Стрелецкий спуск, а также рассмотреть возможность устройства транспортного кольца на пересечении улиц Очаковцев и Генерала Петрова.

Строительство тоннеля вызвано необходимостью обеспечить свободный проезд к культурному кластеру на мысе Хрустальный.

Дарья Тимофеева

Фото: скриншот сюжета СТВ