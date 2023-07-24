В Севастополе пляжный буян «присел» на семь суток

Сотрудники центра по противодействию экстремизму МВД и оперативники ФСБ нашли мужчину, кричавшего матерные выражения в адрес окружающих на пляже парка Ахматовой. Об этом сообщает пресс-служба полиции Севастополя.

Пляжный буян стал «знаменитым» после того, как в социальные сети выложили видео с его выходкой. Пользователи сети предполагали, что он в припадке агрессии даже перешел на антироссийскую риторику.

Силовики выяснили, что дебошир — это 52-летний местный житель, который отдыхал со своей знакомой. В какой-то момент «разогретый» алкоголем он начала орать матом на окружающих его людей.

В отношении него составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство», а суд дал ему 7 суток ареста.

Напомним, Полиция задержала двух крымчан, застреливших оленя.