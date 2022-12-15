Путин продлил на полтора года льготную ставку по ипотеке

Льготная ипотека будет действовать до 1 июля 2024 года и составит 8%. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию.

Также он предложил в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях предоставлять ипотеку для нового строительства по льготной ставке 2%.

Напомним, в Севастополе к реализации программы льготного кредитования приступили с четвертого квартала 2018 года. Как рассказал директор департамента капитального строительства города Михаил Демиденко, граждане приобретали жилье под 6% годовых.

Островский Дмитрий