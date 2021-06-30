На Камышовом шоссе с 1 июля снова изменят схему движения транспорта

Ограничения продлятся 4 дня

Севастопольский Автодор сообщает, что в связи с проведением ремонтных работ на Камышовом шоссе временное ограничение транспорта вводится с 3:00 часов 01 июля до 3:00 05 июля на:

— участке Фиолентовского шоссе от кольца Фиолентовское шоссе до дома№ 8 по Фиолентовскому шоссе

Выезд на Камышовое шоссе с Фиолентовского шоссе и в обратном направлении будет закрыт.

— участке Камышового шоссе от ресторана «Парк Хаус» до Депо № 1 по левой стороне, на съезде с Фиолентовского кольца по левой стороне на автомобильную дорогу Севастополь – порт Камышовая бухта – мыс Фиолент.

На время перекрытия перевозка пассажиров по муниципальным маршрутам №№ 3, 24, 79 будет осуществляться до участка перекрытия и после данного участка согласно утвержденных схем движения с совмещением расписания движения автобусов.

Движение по маршруту № 35 от 2-го отделения Золотой балки будет сокращено до участка перекрытия Фиолентовского шоссе в прямом и обратном направлениях. Пересадка для пассажиров по маршрутам 3, 24, 79 в рамках каждого отдельного маршрута между участками перекрытия будет выполняться без взимания дополнительной платы.