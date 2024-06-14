В заксобрании Севастополя вручили знак отличия Почетного гражданина Севастополя Александру Витко

Сегодня, в День города-героя Севастополя, адмиралу Александру Витко в заксобрании Севастополя вручили знак отличия «Почетный гражданин Севастополя».

Витко удостоен звания за особые заслуги в исполнении воинского долга, обеспечение безопасности жителей города Севастополя и сохранение мира на Крымском полуострове в 2014 году. Так как именно Витко был командующим Черноморским флотом с 2013 по 2018 год.

«Большое спасибо за оказанную честь! Сегодня я преклоняю голову перед погибшими ребятами во время СВО, перед ребятами, которые сейчас мужественно защищают нашу Родину на линии боевого соприкосновения. Мне очень больно, что я не вместе со своими боевыми товарищами. Но я делал, делаю и буду делать все чтобы наш флот был сильнее. Мы сделаем все возможное и невозможное ради нашей Победы, будущего, счастья наших детей. Да здравствует наша великая Россия! Да здравствует наш самый любимый, самый красивый, самый героический город Севастополь», — сказал Почетный гражданин Города-Героя Александр Витко.

Вице-спикер Законодательного Собрания Илья Журавлев назвал это событие знаковым и подчеркнул огромную роль адмирала в возвращении города в родную гавань.

«Имя Александра Викторовича Витко навсегда вписано в историю Севастополя и Черноморского флота. В дни «Русской весны» 2014 года, командуя Черноморским флотом, он проявил исключительное мужество, выдержку и преданность Родине. Благодаря его твердой позиции, холодному расчету и умелому руководству удалось обеспечить мирный и бескровный переход Севастополя под юрисдикцию России», — отметил Илья Журавлев.

Вице-спикер подчеркнул, что именно при адмирале Витко началось активное развитие Черноморского флота.

«Александр Викторович сделал очень многое для повышения боеспособности флота, модернизации вооружения и техники, улучшения бытовых условий военнослужащих и их семей. Он по праву считается одним из лучших командующих Черноморского флота в новейшей истории», — добавил Илья Журавлев.

Напомним, Александр Витко родился 13 сентября 1961, Витебск, БССР, СССР.

С 2013 по 2018 год был командующим Черноморского флота. В ноябре 2018 года назначен заместителем Главнокомандующего Военно-Морским Флотом.

В декабре 2019 года, назначен на должность начальника Главного штаба ВМФ России — первого заместителя Главнокомандующего ВМФ России. 5 октября 2021 года освобождён от занимаемой должности и уволен с военной службы.

Добавим, сегодня Севастополь отмечает 241-годовщину со дня своего основания. В городе проходят праздничные и торжественные мероприятия.

Дарья Тимофеева

Фото: пресс-служба заксобрания Севастополя