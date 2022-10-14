Илья Журавлев: Меры поддержки мобилизованных граждан следует расширять

Вице-спикер заксобрания Севастополя, депутат ЛДПР Илья Журавлев отметил, что фракция ЛДПР всячески поддерживает инициативы, направленные на помощь мобилизованным гражданам, а также их семьям

«В нашем регионе разработано несколько мер поддержки участников специальной военной операции на Украине, а также членов их семей и погибших во время участия в спецоперации. ЛДПР считает, что подобные меры поддержки следует расширять на законодательном уровне и всячески их поддерживать», — прокомментировал Илья Журавлев.

В свою очередь, Севастопольское отделение ЛДПР на регулярной основе оказывает гуманитарную помощь. С марта месяца вещи, одежду, обувь партийцы предоставляли жителям Донбасса и Юга Украины.

В сентябре – октябре Севастопольское отделение передало вещи российским военнослужащим, находящимся на передовой.