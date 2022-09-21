Путин объявил о частичной мобилизации

Президент России Владимир Путин в своем обращении 21 сентября объявил о частичной мобилизации в стране.

«Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определённые военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции», — заявил глава государства.

Указ подписан и вступает силу с 21 сентября. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня.

Также Путин заявил, что при угрозе своей территориальной целостности Россия использует все имеющиеся средства: «Это не блеф».

Он предупредил пытающихся шантажировать Россию ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.

Ольга Сурикова