ФК «Севастополь» вышел на первую тренировку в этом году

Вчера, 11 января, на стадионе СОК «Севастополь» команда впервые собралась после отпуска и новогодних каникул. Футболисты провели занятие в тренажёрном зале, выполнили беговую работу на открытом воздухе и играли в футбол, сообщили в пресс-службе клуба.

ФК «Севастополь» начал подготовку к весенней части чемпионата премьер-лиги Крымского футбольного союза сезона 2021/2022 гг., старт которой запланирован на 5 марта. Главный тренер ФК «Севастополь» Станислав Гудзикевич, вернувшийся в клуб в декабре прошлого года, отметил, что обстановка в коллективе рабочая, все находятся в хорошем настроении и готовы к решению предстоящих задач. Гудзикевич рассказал, как ФК «Севастополь» будет готовиться к весенней части чемпионата.

По его словам, команда проведет три учебно-тренировочных сбора на базе Тренировочного центра спортивной подготовки сборных команд России «Крымский» в Алуште. Контрольные игры ФК «Севастополь» планирует проводить в ходе всех этапов подготовки. О времени проведения матчей и соперниках будет объявлено позже.