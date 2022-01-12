В Севастополе за 5 лет среднемесячная зарплата выросла больше, чем в Крыму

Среднемесячная зарплата в Севастополе за пять лет, с 2015 года по 2020 год, выросла больше на 13 %, чем в Республике Крым.

Согласно постановлению правительства РФ «О внесении изменений в государственную программу РФ «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя», рост среднемесячной зарплаты в Севастополе за пять лет, с 2015 года по 2020 год, составил 66,5 % с 21, 8 тыс. руб. до 36, 3 тыс. руб., а в Республике Крым этот показатель вырос за такой же период на 53 % с 22,4 тыс. руб. до 34, 2 тыс. руб.

Также в Севастополе лучше ситуация и с безработицей – с 2015 по 2020 год этот показатель снизился на 3, 7 %, а в Республике Крым всего на 0,9 %.

Напомним, Федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2025 года» досрочно прекращена, и вместо нее предстоит реализовать госпрограмму «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя».

Дмитрий Островский