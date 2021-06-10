Гостевой дом «Заозерный» в Сакском районе Крыма чуть не убил своих постояльцев

Отдых в некоторых гостевых домах может обернуться катастрофой

Тимур Мустафин с друзьями решили остановится в гостевом доме «Заозерный», который находится в Сакском районе Республики Крым. К своему сожалению компания не прочитала отзывы в интернете, которые были написаны относительно работы этого учреждения. Друзья забронировали номер и оставили предоплату в сумме 15% от полной стоимости отдыха, — пишут «Примечания».

Радушный хозяин «Заозерного» лично встретил гостей у порога и усадил их за стол, уставленные несколькими видами алкоголя, в том числе и крепкого. Друзья решили попробовать домашнее вино, которое рекомендовал хозяин.

Это решение и стало для них роковым. Всего через полтора часа вся компания почувствовала себя плохо. Началась тошнота и открылась рвота. Приехавшая по вызову скорая помощь увезла отдыхающих в стационар с острым пищевым отравлением.

Немного придя в себя, Тимур решил написать заявление в полицию по факту происшествия. Хозяин «Заозерного», узнав о написанной заявлении, начал угрожать Тимуру, говоря, что не отдаст его личные вещи, и что про предоплату вчерашнему «дорогому гостю» стоит вообще забыть.

Вот так закончилась первая, а скорее всего и последняя, поездка в Крым для Тимура Мустафина. Таких туристов как Мустафин в России с каждым годом становится все больше и больше. Это происходит из-за деятельности нелегальных отелей подобных «Заозерному».

О том, что деятельность «Заозерного» противоречит законодательству, можно судить даже по беглому взгляду на место, где он расположен. Гостевой дом располагается на территории СНТ, на земле, предназначенной только для организации СНТ.

Сегодня прокуратура республики занимается проверкой деятельности гостевого дома «Заозерный», на предмет ее соответствия требованиям и нормам российского законодательства.

По некоторым данным в Крыму на сегодняшний день незаконно работают более 9000 мини-гостиниц. Если учесть, что их никто нормально не проверяет, а на соблюдение элементарных санитарных норм в них хозяева предпочитают не тратиться, трудно даже представить сколько еще туристов повторят путь Тимура Мустафина, и какое впечатление о Крыме у них останется.

Дарья Тимофеева

Фото: Крымское Эхо