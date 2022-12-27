Протоиерей Алексея Петренко: установка памятника Пушкину — это подарок небес

Протоирей Алексея Петренко рассказал, что установка памятника Александру Пушкину в Гимназии № 1 – это знаковое событие для города Севастополя.

«Это событие – это подарок небес. Я, как священник, чувствую и понимаю, что господь благословил Александра Сергеевича прибыть на место постоянной прописки в город-герой Севастополь, в школу-гимназию № 1. Для меня – это двойное событие, как выпускника этой школы. Я считаю, что это милость божья», — отметил Петренко.

Напомним, мраморная колонна, увенчанная бюстом поэта, была установлена по инициативе директора гимназии Виктора Оганесяна при поддержке заместителя председателя заксобрания Севастополя Ильи Журавлева, депутата Андрея Куринова и протоиерея Алексея Петренко.