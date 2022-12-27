Севастопольцу пришлось в суде бороться с заниженной стоимостью изымаемого у него участка

Город
27-12-2022
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Земельный участок в границах реконструкции автомобильной развязки у 5-го километра Балаклавского шоссе, больше известной как «огурец», стал предметом судебных разбирательств.

Дело рассматривал Гагаринский районный суд. Собственник земельного участка отказался передавать его городу по озвученной ему стоимости. А именно 380 квадратных метров оценили в 1,5 млн рублей, а общий размер убытков, которые понесет горожанин, в 2,9 млн рублей, пишет ForPost.

Вопрос выкупа участка перешел в судебную плоскость. В ходе процесса судом была назначена экспертиза, по результатам которой рыночная стоимость объекта недвижимости была оценена в 4,35 млн рублей.

Гагаринский районный суд Севастополя постановил выкупить у собственника этот земельный участок за 4,35 млн рублей. Плательщиком компенсации, как уточняется в материале, должен выступить заказчик реконструкции — ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя».

Напомним, ранее сообщалось, что для реконструкции развязки на пятом километре изымут 45 участков земли.

Ольга Сурикова

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