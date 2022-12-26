В Севастопольской гимназии № 1 открыли памятник Пушкину

Сегодня, 26 декабря, во дворе в гимназии № 1 прошла торжественная церемония открытия памятника великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину.

Мраморная колонна, увенчанная бюстом поэта, была установлена по инициативе директора гимназии Виктора Оганесяна при поддержке заместителя председателя заксобрания Севастополя Ильи Журавлева, депутата Андрея Куринова и протоиерея Алексея Петренко.

«Некоторое время назад ко мне обратились Виктор Альбертович Оганесян, и отец Алексей с предложением установить бюст Пушкину тут, в школе № 1. Я без сомнения поддержал эту идею и оказал всю посильную помощь так как гимназия уже четверть века носит имя Александра Сергеевича Пушкина, а ее ученики одни из лучших в городе», — отметил Журавлев.

Он рассказал, что автором памятника стал известный скульптор Денис Стретович, идею обратиться к которому подал Андрей Куринов. Бюст выполнен с ранее невоплощенным образом.

Журавлев также подчеркнул, что актуальность Пушкина сейчас очевидна, как никогда, поскольку в некоторых странах пытаются отменить русскую культуру.

«Александр Сергеевич воспевал великий русский язык, русскую культуру. Его произведения напилены патриотизмом и любовью к родине. Мне сегодня совершенно не понятно, как такие же люди как мы в соседнем государстве, которые воспитаны на стихах и сказках Пушкина поверили в неонацизм. Действительно, там творится безумие и вакханалия – сносятся памятники, забывается культура, унижается память великих людей. Я уверен, что морок спадет и каждый памятник Александру Сергеевичу будет восстановлен», — подчеркнул Журавлев.

Зампред заксобрания поблагодарил директора школы Виктора Оганесяна и заместителя губернатора Игоря Михеева за активное участие и высокую скорость принятия всех необходимых решений для узаконивания установленного памятника.

Напомним, российское либеральное сообщество жестко раскритиковало запрет премьеры фильма о дуэли Александра Пушкина с Михаилом Лермонтовым в Севастополе.