Крым перед Новым годом накрыл «свадебный бум» 

В Крыму а предновогодние дни наблюдается «свадебный бум». В пресс-службе республиканского министерства юстиции заметили, что в уходящем году регистрация браков в предновогодние дни обрела такую заметную популярность.

«За неделю до праздника – 23 и 24-го числа – брак зарегистрировали 286 пар влюбленных, а в канун Нового года ожидается еще 138 бракосочетаний», – говорится в сообщении.

Больше всего предновогодних бракосочетаний уже прошло и пройдет в отделе ЗАГС Симферополя – всего 70 браков, из них 16 – накануне Нового года.

Также будущие супруги для бракосочетания выбирают Симферопольский районный отдел ЗАГС – на 23, 24 и 30 декабря здесь было подано 55 заявлений, из них 20 заявлений на предпоследний день уходящего года.

Третье место занял Ялтинский городской отдел ЗАГС, в главном курортном городе Крыма по итогу будет 38 браков, 10 пар влюбленных станут супругами 30 декабря. В Евпаторийском городском отделе ЗАГС в целом 33 бракосочетания, 12 – 30-го числа, в Керченском городском отделе ЗАГС – 30 бракосочетаний, 7 – состоится накануне Нового года, в Бахчисарайском районном отделе ЗАГС — 27 браков.

В предыдущие годы на аналогичные даты было создано гораздо меньше семей (в среднем по 200 пар регистрировали браки в 2019, 2020 и 2021 годах). В этом же году за три указанные даты зарегистрировали и зарегистрируют соответственно 424 пары влюбленных.

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Ольга Сурикова