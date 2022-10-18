Прокуратура заставила чиновников взять на баланс бесхозяйные электросети в Юхариной балке

Суд удовлетворил требование районной прокуратуры выполнить процедуру постановки на учет бесхозяйной высоковольтной линии в районе Юхариной балки и мыса Фиолент.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры, представители садоводческих товариществ в Юхариной балке еще в сентябре 2020 года обращались в различные органы по вопросу включения бесхозяйного имущества в реестр собственности города.

Однако в департаменте по имущественным и земельным отношениям постановку на баланс электросетей признали нецелесообразной.

В то же время вследствие увеличения нагрузки на электросети в районе Юхариной балки и мыса Фиолент при эксплуатации данной высоковольтной линии возникают неполадки.

Прокуратура района в Ленинский районный суд Севастополя направила исковое заявление о возложении на ГКУ «Фонд государственного имущества обязанности выполнить процедуру постановки на учет данной высоковольтной линии как бесхозяйного имущества для дальнейшего ее включения в реестр собственности города.

Иск прокурора удовлетворен. Решение суда не вступило в законную силу.

Напомним, Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура выявила свалку строительного мусора в районе городского кладбища «Мекензиевы горы».