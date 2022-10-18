Песков: Указа Путина о завершении частичной мобилизации пока нет

Президент РФ Владимир Путин пока не подписывал указ о завершении частичной мобилизации на территории России. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Пока таких решений (о завершении мобилизации – ред.) не было… Что касается президентского указа, в настоящий момент его нет, мы будем вас информировать», – заявил он в комментариях журналистам.

При этом Песков добавил, что для каждого региона страны установлено определенное количество людей, которое должно быть призвано в рамках частичной мобилизации. Там, где нужное число военнослужащих уже набрано, процесс призыва остановлен, подытожил он.



Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что мобилизации в городе остановлена, повестки будут аннулированы.

Ольга Сурикова