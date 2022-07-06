Прокуратура запретила рекламировать продажу квартир в доме, подлежащем сносу

Уже не первый раз

Прокуратура Севастополя добилась запрета рекламы в Интернете продажи квартир в многоквартирном доме № 4, 6, 8 по ул. Артдивизионовская в ЖСК «Корабел», который подлежит сносу.

Ранее надзорным ведомством было установлено, что дом возведен без разрешительных документов Управления госстройнадзора и экспертизы. Уведомление (декларация) о начале выполнения подготовительных (строительных) работ уполномоченным органом не регистрировалось, сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Управлением архитектуры и градостроительства г. Севастополя застройщику разрешение на строительство не выдавалось. Указанный объект капитального строительства признан судом самовольной постройкой, подлежащей сносу.

«Таким образом, размещенные на сайте сведения вводят потребителя в заблуждение о реальной возможности приобретения жилья по данному адресу и являются ненадлежащей рекламой», — уточнили в пресс-службе.

Прокуратура Нахимовского района через суд добилась признания указанной информации запрещенной к распространению.

Напомним, ранее прокуратура Севастополя выявила сайты, торгующие краснокнижными животными и добилась их запрета.

Также прокуратура уже инициировала возбуждение уголовного дела о мошенничестве с денежными средствами пайщиков ЖСК «Корабел»

Ольга Сурикова