Горхоз оштрафует оператора пляжа «Омега» и даст еще 10 дней на устранение нарушений

Первый раз оштрафуют на 20%

Заместитель директора ГКУ Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» Геннадий Копытин после посещения с инспекцией пляжа «Омега» раскритиковал его состояние, а также пообещал, что оператор будет оштрафован. Видео-комментарий чиновника выложил в своем в Telegram-канале глава департамента городского хозяйства Евгения Горлова.

Он отметил, что замечания к оператору высказывались еще перед началом купального сезона, в первых числах июня, выдавались предписания, но оператор нарушения не устранил.

«Состояние пляжа не удовлетворяет требованиям, которые прописаны в договоре о благоустройстве… Если в вкратце, какие нарушения: это несоответствие количества туалетов, душевых кабин, санитарное состояние тех, которые имеются — они в ужасном санитарном состоянии. Для инвалидов просто загажен туалет и ничего не делается», – заявил Копытин.

Что касается мер, которые будут приняты департаментом, то, по его словам, оператору последует целый ряд штрафов, если он будет продолжать не исполнять свои обязанности по содержанию пляжа.

«Мы сейчас готовим претензионное письмо о взыскании штрафа. Даем определенный срок в 10 дней. Если не устраняется – повторно штрафуем. Первый раз штрафуем на 20% от суммы, которую внес оператор пляжа по договору. Потом на 50% штрафуем. Или будем выносить на расторжение (договора -ред.)», – пояснил замдиректора ГКУ.

Напомним, ранее глава департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов, перечисляя замечания к пляжам города, отметил, что «Омега» в этом году находится в лучшем состоянии, чем в прошлом.

Ольга Сурикова