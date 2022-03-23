Прокуратура Севастополя выявила сайты, торгующие краснокнижными животными

В суд подан иск об их запрете

Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура выявила восемь сайтов с незаконной торговлей редкими видами животных и потребовала их запрета через суд.

На этих сайтах предлагают купить представителей животного мира, занесенных в Красную книгу России или подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения.

«Среди них филин, горный гусь, розовый пеликан, гиббон, капуцин и игрунка обыкновенная белоухая», — говорится в сообщении прокуратуры Севастополя.

Ведомством в суд направлен иск о признании информации о продаже указанных животных запрещенной к распространению и ограничении доступа к ней. Иск суда был удовлетворен и решение обращено к немедленному исполнению.

Напомним, ранее Севастопольская природоохранная прокуратура добилась запрета работы частного зоопарка в городе.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя