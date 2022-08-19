Погода в Севастополе на выходных

В Севастополе, 19 августа, переменная облачность.
Ночью без осадков; утром, днем кратковременный дождь, гроза.
Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 20…22°, днем 28…30°.
В субботу, 20 августа, переменная облачность. Без осадков.
Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью 20…22°, днем 27…29°.
В воскресенье, 21 августа, переменная облачность. Без осадков.
Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью 20…22°, днем 27…29°.