Погода в Севастополе на выходных

Погода
19-08-2022
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В Севастополе, 19 августа, переменная облачность.

Ночью без осадков; утром, днем кратковременный дождь, гроза.

Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 20…22°, днем 28…30°.

В субботу, 20 августа, переменная облачность. Без осадков.

Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 20…22°, днем 27…29°.

В воскресенье, 21 августа, переменная облачность. Без осадков.

Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 20…22°, днем 27…29°.

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