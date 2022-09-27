Прокуратура установила, что девочке-аутисту незаконно отказали в посещении аттракциона в «Муссоне»

Прокуратура Севастополя провела проверку по сведениям, опубликованным в СМИ о недопуске ребенка-инвалида на аттракцион «Лабиринт» в развлекательном центре «Муссон».

Ранее в СМИ и социальных сетях сообщалось, что девочка 2012 года рождения, страдающая аутизмом, не была допущена в игровую комнату.

Ведомством установлено, что каких-либо медицинских противопоказаний, препятствующих посещению аттракциона данного вида, у ребенка не выявлено.

Прокуратурой в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении за отказ в предоставлении услуги по причинам, связанным с состоянием его здоровья. Дело направлено в Роспотребнадзор.

Кроме того, в ходе проверки прокуратурой выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства при эксплуатации развлекательного центра, в связи с чем возбуждено дело об административном правонарушении.

Материалы дела направлены в Гагаринский районный суд Севастополя.

Также прокуратура внесла индивидуальному предпринимателю два представления с требованиями устранить все выявленные нарушения законодательства.

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Ольга Сурикова