В Севастополе суд обязал горхоз ликвидировать свалки у Памятной триумфальной арки

Ленинский районный суд Севастополя возложил на департамент городского хозяйства обязанности ликвидировать свалки возле сквера у Памятной триумфальной арки в честь 200-летия города по улице Генерала Мельника и возле линии электропередачи в районе дома № 84 на той же улице.

Иск был подан прокурором Нахимовского района.

«Общая площадь загрязнения составила более 500 м2», — сообщили в надзорном ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в Севастополе горы строительного мусора растут вокруг ЛЭП на улице Мельника.

Ольга Сурикова