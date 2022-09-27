В Севастополе суд обязал горхоз ликвидировать свалки у Памятной триумфальной арки

Городское хозяйство
27-09-2022
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Ленинский районный суд Севастополя возложил на департамент городского хозяйства обязанности ликвидировать свалки  возле сквера у Памятной триумфальной арки в честь 200-летия города по улице Генерала Мельника и возле линии электропередачи в районе дома № 84 на той же улице.

Иск был подан прокурором Нахимовского района.

«Общая площадь загрязнения составила более 500 м2», — сообщили в надзорном ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в Севастополе горы строительного мусора растут вокруг ЛЭП на улице Мельника.

Ольга Сурикова

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