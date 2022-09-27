Севастопольские депутаты освободили от налогов на имущество застройщика культурного кластера

Сегодня, 27 сентября, депутаты Заксобрания Севастополя в двух чтениях приняли закон, освобождающий от транспортного налога ряд категорий граждан, а также культурный кластер от налога на имущество организации.

Соединение таких позиций в один закон вызвало бурные обсуждения среди депутатов.

Первая часть касалась добавления льготной категории по транспортному налогу для физических лиц для граждан, принимавших участие в испытании ядерного оружия на средствах вооружения и военных объектах с целью уравнивания их с правами чернобыльцев. Под эту льготу подпадут 140 человек и сумма выпадающих из бюджета доходов составит 79 тысяч рублей. Законодатели согласились, что это несущественная сумма и дело благородное, поэтому здесь обсуждать нечего.

А вот вторую часть закона представители коммунистической фракции сразу окрестили «мутной» историей.

Так, налоговая льгота вводится для «объектов недвижимого имущества культурно-образовательного и музейного комплекса, введенных в эксплуатацию в рамках реализации федерального проекта «Культурная среда».

Докладчик по данному вопросу и.о. директора департамента финансов Алексей Плотников пояснил, что данная норма вносится по поручению правительства России. Севастополь попал в число регионов, в которых устанавливается льгота на налоги на имущество организации для объектов культурного назначения. Он подчеркнул, что «налоговые каникулы» будут действовать не более трех лет, а содержание объекта оплачивается из федерального бюджета.

Льгота, добавил Плотников, необходима для оснащения и организации работы объектов музейно-культурного комплекса. И ее предоставление не приведет к выпадающим доходам городского бюджета, так как налоги эти и так не платятся сейчас.

На уточняющий вопрос депутатов о том, зарегистрирован ли застройщик как физлицо и уплачивает ли налог на доход с физических лиц, а также какова проектная стоимость культурного кластера, чтобы можно было высчитать недополученную прибыль, он ответил такими же расплывчатыми формулировками.

«Строительство ведет не государственная организация. Проектная стоимость нам неизвестна, потому что это является не федеральной стройкой, не стройкой региона в полной мере. Так как мы не можем по видам деятельности предоставлять налоговые льготы, мы можем предоставить только в какой-то части, что мы сейчас и делаем», — ответил Плотников.

Глава финдепартамента еще раз подчеркнул, что на данный момент налоги организацией не оплачиваются, поэтому потерь и так нет.

Сергей Борисов заявил, что, по его подсчетам, если брать стоимость объекта в размере 7 млрд рублей, выпадающие доходы могут составлять до 30 млн рублей с каждого вложенного в проект миллиарда в год. Таким образом, он назвал упущенную прибыль в размере 200 млн рублей в год.

Подводя итог, Плотников заявил, что бюджет Севастополя является дотационным. «Данный закон не ущемляет интересы Севастополя», — заверил чиновник.

В поддержку законодательной инициативы выступил и глава закса Владимир Немцев, отметив, что такой объект не сможет платить такие огромные налоги, он должен сначала начать работать, чтобы заработать себе на налоги.

За данный закон в двух чтениях проголосовали 18, воздержались 4.

Фото: Законодательное собрание Севастополя

Ольга Сурикова