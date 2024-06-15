В Севастополе продолжаются работы над ликвидацией последствий сильного дождя

На Красном спуске, который ведет к вокзалам, убирают обвалившиеся с опорной стены камни.



Напоминаем, что все коммунальные службы находятся в полной готовности и принимают заявки через службу 112.

В случае происшествия вызвать спасателей можно по номерам 101 и 112. Для ликвидации последствий непогоды жители могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам 1563 (со стационарного телефона) и +7 (8692) 41-76-00 (с мобильного телефона).

Государственные управляющие компании:

УК «Гагаринского района – 1», +7 (978) 876-85-24;

УК «Гагаринского района – 2», +7 (8692) 22-75-55;

УК «Управляющая компания», +7 (978) 607-05-53, +7 (8692) 22-99-25;

УК «Центр» , +7 (978) 141-80-35;

УК «Инкерман», +7 (978) 876-85-24;

УК «Север», +7 (978) 986-31-01, +7 (8692) 71-46-81;

УК «Стрелецкая бухта», +7 (978) 876-85-24;

УК «Нахимовского района», +7 (978) 573-87-77;

УК «Балаклавского района», +7 (978) 199-19-23;

ГБУ «Госжилфонд», +7 (978) 607-05-53;

ГУПС «Севтеплоэнерго», +7 (800) 777-00-19;

Центральная аварийно-диспетчерская служба +7 (8692) 54-54-19, +7 (8692) 54-54-73;

Аварийная 6 ЭНР (Северная сторона) +7 (8692) 71-43-82, +7 (8692) 71-46-19;

Частные управляющие компании:

УК «Шик», +7 (978) 097-73-03 — круглосуточно;

УК «Афина», +7 (8692) 77-85-86 — круглосуточно;

УК «Дукс», +7 (978) 876-85-24;

УК «Севдомсервис», +7 (978) 918-07-07;

УК «Управдом», +7 (978) 586-20-06;

УК «Универсал Сервис», +7 (978) 300-90-70;

УК «Карбон сервис», +7 (978) 907-95-01;

ГУК «Севастополь», +7 (978) 586-75-98;

УК «СЕВРЭП», +7 (978) 778-69-37;

ООО «СМС», +7 (978) 300-90-70;

ООО «Престиж», +7 (978) 300-90-70;

УК «Мой Дом», +7 (978) 044-01-37;

УК «Маяк», +7 (978) 821-72-38;

УК «Жилкоммунсервис», +7 (978) 935-42-36, +7 (8692) 88-53-49;

УК «Жилищные технологии», +7 (978) 505-07-77;

УК «Интеруют», +7 (978) 001-29-12;

«Евро-дом», +7 (978) 300-90-70;

УК «Уютный Дом», +7 (978) 713-12-21 — круглосуточно;

УК «Площадь», +7 (978) 512-20-20 — круглосуточно;

УК «Газтехсеть», +7 (978) 047-77-43;

ГУПС «Водоканал» +7 (8692) 54-42-68, +7 (8692) 54-47-80;

ГБУ «Горсвет» +7 (8692) 777-800;

ООО «Севастопольэнерго» +7 (800) 733-33-10;

ФГУП «102 ПЭС» +7 (8692) 54-19-81, +7 (8692) 54-46-66;

Газовая служба – 104.