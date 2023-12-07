В Севастополе за счет экономии на транспорте достроят проблемные дома

Правительство Севастополя приняло решение перераспределить средства, предназначенные на покрытие расходов пассажирского транспорта по регулируемому тарифу.
Высвобожденные деньги направят на достройку двух домов № 29-А по проспекту Победы.
Указанные дома входят в федеральный реестр проблемных объектов. Их строительство велось с привлечением денег пайщиков. Однако квартиры в собственность людей не переданы. В настоящее время ЖСК «Жилком» признан банкротом.
Напомним, в Севастополе насчитывается около 120 проблемных домов.