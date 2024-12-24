За утечку персональных данных ввели уголовную ответственность

С 30 мая 2025 года операторам персональных данных грозят крупные штрафы за действия (бездействие) из-за которых произошла незаконная передача сведений.

Таким образом, усиливается ответственность за утечку персональных данных. Размеры штрафов будут доходить до 15 млн. руб.

Вводится также уголовная ответственность за хранение, сбор или передачу персональных данных, полученных незаконным путем, а также за создание информационных ресурсов, распространяющих такие данные. Максимальный срок лишения свободы — до 10 лет.

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Анна Левина