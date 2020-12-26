В Севастополе от коронавируса скончались пять человек за сутки

Среди заболевших есть маленькие дети

В Севастополе по состоянию на утро 26 декабря зарегистрированы 83 новых случая заболевания COVID-19. Заболевшие – люди в возрасте от трёх до 85 лет. 96 человек выписаны после выздоровления, говорится в оперативной сводке правительства города.

Скончалось пять человек в возрасте от 65 до 88 лет.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 6343 человека. В настоящий момент выздоровели 5944 человека, 220 умерло. На сегодняшний день в стационарах находится 165 человек, в отделении для лечения пациентов, болеющих в легкой форме, – 170.

Под наблюдением находится 619 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.