Прокуратура Севастополя оценит законность стройки на склоне горы Аскети

Отреагировали на сообщения в СМИ

Прокуратура Севастополя после публикаций СМИ начала проверку законности строительных работ на склоне горы Аскети в Балаклавском районе, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Отмечается, что речь идет о территории в районе объекта культурного наследия федерального значения — «Древний город Херсонес Таврический и крепости Чембало и Каламита».

Проверка проводится с привлечением специалистов Департамента городского хозяйства, Севприроднадзора и Севнаследия.

«При выезде на место была осмотрена строительная площадка. В ходе проверки будет дана оценка законности осуществления строительных и земляных работ, в первую очередь в части соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды и охране объектов культурного наследия», — сообщили в пресс-службе.

Также прокуратурой планируется по итогам проверки при наличии оснований принять меры прокурорского реагирования.

Аналогично отреагировало и правительство на появление строительной техники на склоне горы и пообещало подготовить свою оценку проиходящему.

Напомним, Балаклавский районный суд Севастополя признал сделку купли-продажи земельного участка вблизи крепости Чембало недействительной.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя