В Севастополе ушел из жизни 98-летний ветеран Великой Отечественной войны

Ветеран Великой Отечественной войны Геннадий Павловский не дожил до своего 100-летнего юбилея совсем немного.

Геннадий Андреевич был награжден орденами «Отечественная война» II степени, «Красной Звезды», медалью «За боевые заслуги» и другими медалями за героизм и мужество, проявленные в то время курсантом Киевского артиллерийского училища в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

Во время войны Геннадий Павловский сражался на Юго-Западном, потом на Карельском фронтах. В составе Второго Белорусского фронта освобождал Прибалтику, Польшу и дошел до реки Эльба в Германии.

«Очень больно, когда из жизни уходят великие люди, люди, которые носили в своей памяти величайшие эпизоды нашей истории. Геннадий Андреевич являлся примером для многих современных ребят. Во время военно-патриотических мероприятий он всегда делился опытом, рассказывал о своей судьбе – судьбе человека, на которого стоит равняться. Выражаю соболезнования родным Геннадия Андреевича. Севастопольцы скорбят вместе с вами», — выразил соболезнования в связи с кончиной Геннадия Андреевича вице-спикер заксобрания Илья Журавлев.

Кристина Ветер

Фото: пресс-служба заксобрания Севастополя