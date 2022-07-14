Регбийная школьная лига Севастополя подвела итоги сезона

В Севастополе за последнее время активное развитие получила Регбийная школьная лига. В мае соревнованиями в рамках этого проекта открылся после реконструкции один из самых крупных спортивных объектов нашего города – стадион им. 200-летия Севастополя.

В июне закончился регулярный сезон школьной лиги Севастополя, а юные регбисты приняли участие в первых в истории всероссийских соревнованиях среди школьных команд. Наш город представляла команда из общеобразовательной школы № 50.

Корреспондент «Севкора» пообщался с руководителем этого проекта и по совместительству заместителем руководителя городской федерации регби Еленой Шевченко и выяснил, как развивается один из самых успешных спортивных проектов города.

Елена Петровна, когда дети ушли на каникулы и тренировочный процесс приостановлен можно поговорить о результатах прошлого сезона. Как оцениваете прошедший спортивный год?

Я оцениваю прошедший сезон на «четыре с минусом». Первый плюс, который я бы отметила – это, то что мы выдержали массовость и вовлекли в проект новые команды. В финале сезона даже часть из привлеченных команд играли в рамках фестиваля, а не регулярного сезона.

Хочется отметить, что и мастерство ребят растет, а также у нас появилась новые тенденции – старшие приводят младших. Еще отмечу, что в регби приходят дети из других видов спорта.

К сожалению, пока есть вопросы по материальной части: к форме, мячам или, к примеру, отдыху лучших регбийных команд в детских лагерях. Можно было бы на базе детских лагерей продолжить тренировочный процесс летом, чтобы он был беспрерывный, но пока это организовать не получается.

Судя по вашему рассказу, дети хотят в регби, а школы хотят?

Тут все не так просто. Точно могу сказать, что директор департамента образования Лариса Сулима настаивает на создании спортивных клубов в школах, в том числе и регби. Тоже можно сказать и про профильного заместителя губернатора – Игоря Михеева, который был почти на всех наших крупных мероприятиях.

В большинстве школ, где руководители придерживаются прогрессивных взглядов, наш спорт активно развивается. Да, не всегда получается, но главное люди пробуют и стараются.

Главная проблема – это недостаток учителей физической культуры. Почти в каждую школу Севастополя нужен специалист в этом направлении, а то и два. Если специалисты не могут закрыть базовые вопросы, то о каком развитии нового вида можно говорить.

В этом году, в Зеленограде, прошли первые всероссийские соревнования в рамках проекта Регбийная школьная лига. Какие впечатления вы оттуда привезли?

Конечно, мероприятие получилось хорошее, организация хорошая. Ребята организаторы — молодцы. Многое понравилось, например, электронная система оповещения о матчах. Была очень доброжелательная атмосфера.

Такие соревнования очень позитивно влияют на наших ребят. Дети занесли столько попыток, как ни на одном соревновании у нас в городе.

Хочется отметить, что наши ребята очень перспективные, но не хватает определённых аспектов. Очень чувствовался недостаток общей физической подготовки (ОФП).

Как оцениваете выступление нашей команды на этих соревнованиях?

Точно можем лучше. Ребята способные, обучаемые, но мы, как организационная команда, в этом году не доработали. Поздно собрали команду и не провели достаточное количество тренировок перед соревнованиями. Нужно было провести своего рода сборы.

В новом сезоне мы должны перестроится и сделать уклон на тех ребят, которые будут принимать участие на всероссийском уровне – это где-то 8-10 лет. В принципе Федерация регби России ставит перед собой такую же цель, так сказать, заразить регби, как можно больше детей с малых лет.

Что планируете поменять и что бы хотелось приобрести в новом сезоне?

В этом году в нашей Регбийной школьной лиге будет не 4 тура и финал, а 3 и финальная часть. Таким образом мы выгадаем около месяца для подготовки ко всероссийскому этапу.

Но это не значит, что мы сконцентрируемся исключительно на одном возрасте. Мы будем и дальше развивать все возрастные категории. Наши тренера будут отбирать ребят постарше и в спортшколу, и в сборную, и наш регбийный клуб «Чайка».

Еще хочется отметить, что Федерация регби России вместе с профильными министерствами правительства России также идет по пути развития регби в школах. Сейчас – это всероссийский тренд, причем речь идет о ребятах самого младшего возраста.

Важно, чтобы в Севастополе этот тренд был поддержан на всех уровнях, но не только городскими властями, а и нашими предпринимателями.

Для нас это постоянная задача – найти партнеров из крупного и среднего бизнеса. Нам это нужно не для какого-то личного обогащения, а в связи с тем, что мы уперлись в определенный потолок наших возможностей. Мы очень хотим перейти на качественно новый уровень, а без помощи это сделать не реально. Тем более это даже не миллионы рублей.

Другими словами, Регбийная школьная лига созрела для определенного прорыва, который мы можем сделать и получить для Севастополя по-настоящему хороший спортивный результат. Будем над этим работать.

Беседовал Дмитрий Островский