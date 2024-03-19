Прокуратура Севастополя объявила предостережение подрядчику по строительству катка на улице Мельника

Сотрудники надзорного ведомства провели проверку на объектах строительства по государственным контрактам в Нахимовском районе.

Выезд на строительные площадки проведен совместно с представителями подрядных организаций, Севгосстрайнадзора и государственного заказчика – ГКУ г. Севастополя «Единая дирекция капитального строительства».

Установлено, что ООО «Асгард» сейчас работает над остеклением фасада здания крытого катка, внутренней отделкой помещений и подготовкой к подключению к сетям ресурсоснабжения.

В прокуратуре предостерегли подрядчика от нарушения сроков исполнения обязательств по государственному контракту. Закончить спортивный объект, по сообщениям прокуратуры, должны до конца 2025 года.

Напомним, в ноябре прошлого года прокуратура Севастополя внесла апелляционное представление на приговор суда по уголовному делу о хищении денег, выделенных на реконструкцию спортивно-оздоровительного комплекса и строительство ледового катка. Прокуратура не согласилась с приговором Ленинского райсуда от 27 октября по уголовному делу в отношении гендиректора ООО «АСГАРД» и внесла апелляционное представление на данное судебное решение.

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По версии следствия, обвиняемый в 2019 – 2020 годах похитил бюджетные деньги на общую сумму 279 млн рублей, выделенные в качестве авансовых платежей за госконтракты по реконструкции спортивно-оздоровительного комплекса имени 200-летия Севастополя и строительству крытого катка на ул. Генерала Мельника и Лабораторного шоссе в Севастополе.

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В ходе расследования уголовного дела он возместил причиненный материальный ущерб в полном объеме.

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Его действия были расценены как мошенничество в особо крупно размере, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

Дмитрий Островский

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