Дорогу на Ай-Петри через Бельбекскую долину перекроют

На участке от Южнобережного шоссе до водопада Учан-Су движение будет реверсивным, остальная часть будет закрыта, сообщили в Минтрансе Крыма.

🏔️с 25 марта по 30 апреля движение по участку от Южнобережного шоссе до водопада Учан-Су (км 65+000 – км 69+900) будет осуществляться в реверсивном режиме.

🏔️с 13 мая 31 июля сквозной проезд от водопада Учан-Су до села Охотничье (км 49+600 – км 65+000) будет полностью перекрыт с 16:00 до 10:00 в будние дни и с 18:00 до 9:00 — в выходные и праздничные дни.

Перекрывают дорогу связи с капитальным ремонтом, который начался в феврале этого года.

Напомним, дорога до Ай-Петри со стороны Соколиного обрушилась еще в 2022 году.