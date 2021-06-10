Прокуратура Севастополя нашла нарушения на пляже «Омега»

На территории Гагаринского района функционирует 5 пляжей: «Песочный» (оператор ООО «Песочная бухта»), «Омега» (оператор ООО «Де-ви Крым»), «Солдатский» (оператор ООО «Адмиральская лагуна»), «Аквамарин» (оператор ООО «Гранд отель Аквамарин ру»), «Песочная бухта» (оператор ООО «Песочная бухта»).

Проверка установила, что ни на одном из пляжей нет мнемосхемы, выполненной в формате «универсального дизайна», позволяющей получить информацию об объекте.

При этом на территории пляжа «Омега» спасательные посты не функционируют, спасательное оборудование и документация на них отсутствует.

«Договором о благоустройстве пляжа «Омега», заключенного между ООО «Де-Ви Крым» и ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» и его технического задания, предусмотрена установка не менее 20 туалетов (в том числе для маломобильных групп населения), не менее 20 душевых кабинок, бюветов или фонтанчиков с подводом питьевой водой на расстоянии не более 200 метров друг от друга», – говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Однако, фактически на территории пляжа установлено 5 туалетов, 4 душевые кабинки и 1 бювет.

По результатам проверки организациям-операторам прокуратура направила представления об устранении выявленных нарушений законодательства.

Напомним, ранее сообщалось, что купальный сезон в Севастополе начался 7 июня, однако еще не все пляжи города готовы принимать отдыхающих. Пляж «Омега» получил удовлетворительную оценку — 3 из 10 — от директора департамента горхоза Евгения Горлова.

А на днях там спасли утопающего мужчину, который заплыл за буйки.

Ольга Сурикова