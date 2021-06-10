Новые данные по заболеваемости коронавирусом в Севастополе

Умер еще один человек

В Севастополе по состоянию на 10 июня зарегистрированы 27 новых случаев заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

25 человек выписаны после выздоровления.

Умер один человек в возрасте 87 лет.

Всего в Севастополе заболел новой коронавирусной инфекцией 15 188 человек. В настоящий момент выздоровели 13 865 человек, 698 умерли.

Под наблюдением находится 302 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.