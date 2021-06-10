В Севастополе разработали бренд Дня города

С логотипом и надписью

В Севастополе, как ранее сообщалось, с 12 по 14 июня пройдет комплекс праздничных мероприятий, посвященных Дню России и Дню города.

«Любовь к Севастополю станет главным мотивом и главной идеей запланированных концертов, мастер-классов, экскурсий и других активностей. Лозунг Дня города в этом году так и звучит – «Севастополь, я люблю тебя!», – заявили в правительстве.

Также отмечается, что концепция празднования выстроена на историях любви к Севастополю разных людей — не похожих друг на друга, но объединенных искренними чувствами к Городу-Герою.

«В рамках концепции был разработан бренд Дня города, включающий в себя основной логотип – каллиграфическую надпись «Севастополь» с сердцем, символизирующим любовь и волны Черного моря», – раскрыли подробности в правительстве.

Кроме того, разработаны сменные надписи: «я люблю тебя» в качестве основной идеи празднования Дня города и «туристический», «культурный», «молодежный», «цветочный», «детский», «спортивный» — в качестве обозначения интерактивных площадок одноименного фестиваля, который пройдет 14 июня на Приморском бульваре и площади 300-летия Российского Флота.

На основе разработанного бренда было изготовлено оформление главной сцены на площади Нахимова. Оно будет выполнено в фирменных цветах – это белый, синий и оранжевый. Также на сцене можно будет увидеть логотип «я люблю тебя», отражающий суть концертной программы, – признание в любви к Севастополю.

Ольга Сурикова