В Севастополе на пляже спасли утопающего

Спасатели прибыли на шлюпке

Севастопольские спасатели сообщили о проведенной операции по спасению отдыхающего на пляже «Омега». Происшествие случилось 8 июня.

«В 11.57 на пульт оперативного дежурного Центра гражданской защиты Севастополя поступил сигнал о необходимости оказания помощи мужчине, заплывшему за буйки на городском пляже», – сообщила пресс-служба Центра гражданской защиты города на своей странице в соцсети.

Спасатели отправились к тонущему на шлюпке. Мужчина был извлечён из воды и эвакуирован в безопасное место.

К месту происшествия спасатели прибыли на шлюпке. Мужчина был обнаружен, извлечён из воды и эвакуирован в безопасное место.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба Центра гражданской защиты Севастополя