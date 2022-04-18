В Севастополь мужчина наладил кражу циркуляционных насосов из магазина сантехники

Ждал, пока продавец отвлечется

В Севастополе задержан местный житель, который регулярно воровал из магазина сантехники циркуляционные насосы. Он успел вынести 25 товаров на 300 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что задержанный уже имел судимость. Он под видом покупателя регулярно посещал один из складов-магазинов сантехники и отопления, где поджидал момента занятости персонала, уносил циркуляционные насосы. Похищенные товары он сбывал в комиссионках. Так, он успел вынести около 25 единиц насосов.

На него заведено уголовное дело за кражу, ему грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, в Севастополе мужчина уговорил ребенка совершить кражу из гипермаркета.

Ольга Сурикова