В Севастополе полицейские приняли участие в ликвидации пожара в многоквартирном доме

Сегодня утром в 04:06 в дежурную часть УМВД России по г. Севастополю поступило сообщение от местного жителя о том, что он стал очевидцем возгорания кровли пятиэтажного дома на улице Горпищенко.

По указанному адресу незамедлительно направились экипажи ГИБДД, которые обеспечили доступ спасателям МЧС к месту происшествия, а также сотрудники патрульно-постовой службы полиции, которые обеспечили охрану общественного порядка и оказали помощь в эвакуации 21 жильца дома, в том числе 9 детей.

По предварительной информации причиной возгорания стала неисправность электрической проводки. Пострадавших в результате инцидента нет.