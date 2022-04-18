В Севастополе пройдет большая трехдневная ярмарка

Участие будет стоить 100 рублей

В Севастополе на конец апреля запланирована большая сельскохозяйственная ярмарка, в которой смогу принять участие и предприниматели из Крыма. Об этом 18 апреля в ходе аппаратного совещания сообщила директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Наталья Скорюкова.

Она отметила, что в Севастополе сейчас организовано 20 ярмарок различной специализации. А по реализации сельскохозяйственной и различной продовольственной продукции проведено уже 13 ярмарок на 60 площадках, что создало 1342 рабочих места.

На данный момент, доложила Скорюкова, запланировано проведение большой весенней ярмарки на парковке на 5км с 29 апреля по 1 мая. Предварительно, уже есть заявки на 60 торговых мест.

«Условием участия ярмарки является установление минимальной надбавки на реализуемую продукцию с целью удовлетворения спроса потребителей на товары по доступным ценам», — сказала глава департамента.

Она уточнила, что стоимость участие значится, как символическая — 100 рублей. На участие в ней поступили заявки, как от крымских товаропроизводителей, так и севастопольских.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подчеркнул, что и сам обязательно посетит мероприятие.

Напомним, ранее губернатор Михаил Развожаев давал поручение организовать фермерскую ярмарку в Севастополе с привлечением крымских товаропроизводителей.

Ольга Сурикова