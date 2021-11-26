Прокуратура наказала дорожников за некачественный ремонт улицы Суворова

Прокуратура Севастополя провела проверку по факту, появившейся в социальных сетях и СМИ информации о некачественной кладке брусчатки на улице Суворова. По ее результатам наказаны два должностных лица, сообщает пресс – служба прокуратуры Севастополя.

Работы по ремонту на Суворова выполняются в соответствии с государственным контрактом между государственным казенным учреждением «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя» и ООО «КрымСтройМост».

Городской прокуратурой установлено, что на момент проверки подрядчиком уложено покрытие от улицы Воронина до улицы Марата. При этом вопреки требованиям законодательства отремонтированный участок дороги имел просадки глубиной более 5 см, что превышает предельно допустимые государственными стандартами значения. На всем протяжении дороги брусчатка уложена на разном уровне, в основании дороги качественно не закреплена, на склоне в районе дома № 4/2 по ул. Советской на различных участках дороги песчаные швы между брусчаткой отсутствовали в связи с вымыванием осадками.

Место проведения работ должным образом не ограждалось, вдоль тротуара на колодцах отсутствовали крышки люков, провода в основаниях фонарных столбов не были заизолированы, что создавало угрозу для пешеходов, в том числе детей, обучающихся в ГБОУС «Гимназия № 1 имени А.С. Пушкина».

В связи с ненадлежащим исполнением обязанностей должностными лицами департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в части контроля за действиями подрядчика и заказчика при исполнении государственного контракта, прокуратура города директору департамента внесла представление об устранении выявленных нарушений.

Кроме того, прокуратурой Ленинского района внесены представления генеральному директору ООО «Крымстроймост» и директору ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя».

Акты прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены. В настоящее время принимаются меры к устранению выявленных нарушений. К дисциплинарной ответственности привлечены 2 должностных лица.

Напомним, работы на улице Суворова начались в марте этого года. Представители департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщали, что ремонты будут завершены до конца октября этого года. Однако, в сентябре городские власти остановили работы по укладке брусчатки так как были выявлены серьезные нарушения во время проводимых работ.

На сегодня улица находится в разрытом состоянии, а жители района отмечают крайне низкий темп проводимых работ.

Дмитрий Островский

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